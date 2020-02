Chris Noth, Mr. Big di Sex and the City di nuovo papà - foto

Di dr. apocalypse mercoledì 19 febbraio 2020

65 anni e non sentirli. Chris Noth padre per la seconda volta.

Di nuovo padre a 65 anni. Chris Noth, indimenticato Mr. Big nella serie tv Sex and the City, ha annunciato la nascita del secondogenito Keats, con tanto di dolcissima foto social.

Dopo aver avuto una lunga relazione con la modella Beverly Johnson, Noth ha sposato nel 2012 la compagna Tara Wilson, dalla quale aveva già avuto un figlio, Orion Christopher, nel 2008.

Tra i tanti commenti social alla foto spicca quello di Kristin Davis, sua compagna di set in Sex and the City: "Oh mio Dio! È così perfetto e bellissimo! Congratulazioni a tutti voi".

Negli ultimi anni Chris Noth si è fatto rivedere in tv grazie a progetti come The Good Wife, Gone e Manhunt: Unabomber, ma sarà inevitabilmente Mr. Big fino all'ultimo dei suoi giorni.