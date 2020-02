Federica Sciarelli: figli, età, compagno, ex marito

Di Marcello Filograsso mercoledì 19 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Federica Sciarelli.

Nota al grande pubblico principalmente per la conduzione di Chi l'ha visto?, storica trasmissione di Rai3, conosciamo meglio Federica Sciarelli.

Nata a Roma il 9 ottobre del 1958 - ha quindi 62 anni - vince una borsa all'età di 20 anni come avviamento alla carriera di giornalista, poi lavora per 4 anni all'Ufficio informazioni parlamentari. Nel 1987, sotto la direzione di Sandro Curzi, debutta al Tg3. Una grande onoreficenza arriva per lei l'8 maggio 1991, quando viene nominata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, dal Presidente della Repubblica di allora Francesco Cossiga.

Ma è nel 2004 che la sua carriera subisce una svolta, quando ottiene la conduzione di Chi l'ha visto?, che presenta con successo da ben sedici anni, trovandosi anche in situazioni difficili, come quando ha annunciato la morte di Sarah Scazzi a sua madre in collegamento da Avetrana o alle prese con disturbatori in trasmissione.

Per quanto riguarda la vita privata, Federica Sciarelli ha un figlio di nome Giovanni Maria, nato nel 1986 da una precedente relazione, ma non si sa chi sia l'ex compagno.