Amici 19, Francesco: "Morte di mia cugina di 15 anni mi ha distrutto" (VIDEO)

Di Massimo Galanto martedì 18 febbraio 2020

Il drammatico racconto del cantante del talent show di Maria De Filippi

"Quando avevo 15 anni ho visto tutto il dolore di mia cugina, che aveva la stessa mia età. Era malata. Sono stato tanto male, questo mi ha distrutto. Ero troppo piccolo, lei non ce l'ha fatta. Questo mi ha cambiato. Da quel momento non sono più riuscito a mettermi in niente. È sempre stato un andare avanti, ma mai a pieno". Lo ha raccontato, tra le lacrime, Francesco, il cantante in gara ad Amici 19.

Nel corso della puntata di daytime di oggi, martedì 20 febbraio 2020, del talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, l'allievo si è confessato di fronte a Rudy Zerbi e Stash. I professori, convinti che il ragazzo sia troppo trattenuto sul palco, lo hanno spronato, suonando la sveglia:

Devi tirar fuori il disagio altrimenti rimarrai una persona che si vive le cose dentro senza emozionare le persone interne. Liberati. Qui ti sei solo preso schiaffi, svegliati. Se vuoi fare il cantante, qualche reazione devi averla, altrimenti sento solo fintume. Noi siamo qua, tu hai qualcosa da dare? Se questo è il massimo della tua espressione... Ora o mai più. Basta parlare, reagisci.

Ricordiamo che Francesco, al momento, non ha ancora ottenuto la maglia verde che gli permetterebbe di accedere ufficialmente al serale, al via su Canale 5 a partire da venerdì 28 febbraio.