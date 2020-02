Sandra Milo: figli, fidanzato, Ciro, quanti anni ha

Di Marcello Filograsso martedì 18 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Sandra Milo

Attrice, conduttrice e opinionista, conosciamo meglio Sandra Milo.

Nata a Tunisi l'11 marzo del 1933 - ha quindi 87 anni - Sandra Milo è una delle attrici più popolari degli anni Sessanta, debuttando sul grande schermo ne Lo scapolo di Antonio Pietrangeli nel 1955, ma soprattutto nel 1963 prende parte al capolavoro di Federico Fellini 8½.

In epoca più recente, il nome di Sandra Milo è legato a un episodio particolare della televisione italiana a causa di run crudele scherzo telefonico messo in pratica ai suoi danni: l'8 gennaio 1990, nel corso della trasmissione pomeridiana L'amore è una cosa meravigliosa che presentò su Rai 2 nella stagione 1989-90, una telefonata anonima di una voce femminile in diretta informò la presentatrice che suo figlio Ciro De Lollis era ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale. La Milo scoppiò a piangere e scappò disperata dallo studio. La notizia dell'incidente si è rivelata successivamente falsa.

Nel 2007 partecipa all'Isola dei Famosi, ma viene eliminata in semifinale. Nell'estate del 2019 invece prende parte a Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco e Valeria Graci, curando lo spazio della posta del cuore. Oltre a Ciro, Sandra Milo ha altri due figli, Azzurra De Lollis avuta dall'ex marito Ottavio De Lollis, e Deborah Ergas, avuta da Moris Ergas. Attualmente è fidanzata con il 49enne Alessandro Rorato, ristoratore veneto.