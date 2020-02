Maria Monsè: marito, figlia, età, chi è

Di Marcello Filograsso martedì 18 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Maria Monsè

Attrice, concorrente di reality e opinionista: conosciamo meglio Maria Monsè.

Nata a Castel di Judica in provincia di Catania il 17 febbraio del 1974 - ha quindi 49 anni - debutta in televisione nell'edizione di Non è la Rai condotta da Paolo Bonolis. Sul piccolo schermo recita per la fiction Il maresciallo Rocca. Ma è nell'ottobre del 2004 che diventa famosa per il suo Monsè-pensiero all'interno di Domenica In L'Arena condotta da Massimo Giletti.

Nel febbraio del 2006 era pronta per partecipare a La Fattoria di Barbara d'Urso, ma viene sostituita da Angela Cavagna in quanto scopre di essere incinta della piccola Perla Maria, avuta dopo aver sposato nello stesso anno l'imprenditore salernitano Salvatore Paravia.

Negli ultimi anni madre e figlia sono tornate sulla cresta dell'onda soprattutto dopo la partecipazione della prima al Grande Fratello Vip 3 e anche grazie alla particolare favella della bambina, che interviene spesso con la genitrice durante Pomeriggio Cinque.

Foto: account Instagram Maria Monsè