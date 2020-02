Grande Fratello Vip 4, Pago e Serena Enardu si confrontano prima del possibile addio: "Sono contenta di uscire ma ho paura..." (Video)

Venerdì sera, durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 4, Serena Enardu è stata "eliminata" al televoto ma è ugualmente rimasta nella casa di Cinecittà poiché il televoto di venerdì sera non era eliminatorio.

Questa sera, lunedì 17 febbraio 2020, Serena è nuovamente in nomination con Fabio Testi e l'ex tronista di Uomini e Donne, in quest'occasione, sente l'addio più vicino. Abbandonare la Casa, ovviamente, significherebbe anche allontanarsi da Pago con cui c'è stato un ricongiungimento proprio grazie alla loro esperienza nel GF Vip.

Serena Enardu, parlando con Pago, ha esternato la propria paura che, tra loro, si possano scatenare nuovamente quelle dinamiche che hanno sancito la loro crisi e la loro separazione.

Serena ne ha parlato a viso aperto con il cantautore, chiedendogli delle rassicurazioni:

Abbiamo sviscerato e abbiamo lavorato a fondo su quello che, apparentemente, ha fatto finire il nostro rapporto. Una volta che abbiamo chiuso il cerchio insieme ad Alfonso, ci si rasserena un po' e nuovamente sbucano fuori quelle dinamiche che, secondo me, ci hanno allontanato come i tuoi silenzi, il tuo cambiare modo di essere a seconda delle situazioni... Sono contenta di uscire però ho anche paura.

Pago, nella sua risposta, ha fatto riferimento alla vicenda dei "like" di Serena all'ex tentatore Alessandro Graziani che ha caratterizzato la puntata serale del GF Vip 4, andata in onda lunedì scorso:

Non puoi pensare che non mi scaturisca qualcosa dentro... Basta non farlo avvenire.

Serena Enardu, però, è convinta che Pago dia eccessivo valore a cose che non lo meritino e viceversa:

Abbiamo dato valore a cose che, evidentemente, valore non avevano. A certe cose, dai un valore estremo mentre, invece, a quello che fai tu o a certe dinamiche riguardanti il nostro rapporto, non lo dai.

Pago si è mostrato in disaccordo anche su quest'affermazione, aggiungendo, però, che alcuni dei loro problemi possono essere superati facilmente:

E chi te l'ha detto che io non do valore ai nostri problemi? Le chiamo sciocchezze perché, per me, sono cose superabili.