Grande Fratello Vip, Biagio D'Anelli: "Pietro Delle Piane non è il vero nome del fidanzato di Antonella Elia" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 17 febbraio 2020

Le rivelazioni di Biagio d'Anelli sul fidanzato di Antonella Elia

Ospite, oggi, di 'Pomeriggio 5', Biagio d'Anelli ha fatto un'importante rivelazione su Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, che, ieri si è scontrato duramente con Barbara d'Urso a 'Live non è la d'Urso'. Fiore Argento, la donna paparazzata con l'uomo nelle foto, pubblicate, qualche settimana fa, dal settimanale 'Nuovo', ha smentito categoricamente di aver chiamato i fotografi per creare un finto scoop.

Il parterre degli ospiti, in studio e in collegamento, ha voluto vederci chiaro sulla vicenda (Qui, il video):

Cascella: "E' veramente palese che li abbia chiamati lui i paparazzi. Io penso che lui ed Antonella siano d'accordo".

D'Anelli: "Lui è un bugiardo (lo ripete più volte, ndb). Hai infangato la macchina della verità di Live, che io guardo, dicendo che non era ben tarata. Lui si dichiara come Piero Delle Piane. Lui non si chiama così, Antonella Elia non lo sa. Ma Piero Le Piane. Passo come parente del grande Carlo Delle Piane, bravissimo attore. Invece, lui non è parente di nessuno. Io ho indagato, e parlo, sempre con le prove in mano. Ci metto la faccia. In casa, Antonella ha detto: 'Il mio compagno è parente di Carlo Delle Piane'. La prima bugia l'ha detta là. Quando, si è seduto, durante la macchina della verità e tu gli hai chiesto: 'Sei Pietro Delle Piane?!'. Lui ha risposto sì. Quindi ha mentito anche sul suo nome. Credo alla signora Fiore Argento, lei è vittima di un complotto. Dì alla tua donna che ti chiama Pietro Le Piane. Si è appropriato di un cognome. Non bisogna prendere in giro la propria donna sul nome. Una sua fidanzata del 2009 ha visto la sua carta d'identità e ha scoperto che non ha nulla a che fare con Carlo Delle Piane".

Fredella: "E' una persona che nessuno conosce. Io faccio il giornalista. Non sapevo che faccia avesse fino ad un mese fa. Ieri, lui si è comportato malissimo. Un artista che si rispetta, come lui si definisce, quando va a casa di una persona, deve imparare ad ascoltare gli altri e a non offednere nessuno. Facendo così ha offeso, prima di tutto, Antonella Elia".