Sara Soldati: chi è, età, lavoro, flirt con Courtois

Di Ivan Buratti lunedì 17 febbraio 2020

Vita privata, carriera e curiosità: ecco chi è Sara Soldati

Sara Soldati, chi è? Scopriamo insieme di chi si tratta se si parla di Sara Soldati, potenziale nuova concorrente del Grande Fratello Vip 4. Non sono disponibili molte informazioni su di lei online, che conta "appena" 122mila seguaci su Instagram, sul cui profilo condivide foto tratte dalle sue vacanze e dagli eventi a cui partecipa in qualità di modella ed influencer.

Sara Soldati è balzata alle cronache la scorsa estate, quando venne paparazzata con il portiere belga del Real Madrid Thibaut Courtois. Un flirt, apparentemente, ma ulteriori dettagli si potranno conoscere qualora la modella entrasse nella casa di Cinecittà. Tra le altre esperienze televisive di Sara Soldati, va menzionata la sua ospitata a CR4 - La Repubblica delle Donne, programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4, a novembre del 2018. In quell'occasione, partecipò tra le rovinate di Stalent, il talent show interno alla trasmissione che cerca e premia chi non sa fare nulla.

Secondo quanto si apprende da Fanpage, Sara Soldati avrebbe vent'anni (ne potrebbe compiere ventuno nel 2020) e sarebbe nata a Bologna. La modella sarebbe riuscita a fare breccia nel cuore del calciatore del Real Madrid dopo la fine della storia di questo con la giornalista Alba Carrillo.