Asia Valente: chi è, età, carriera, canzone, Isola dei Famosi

Di Ivan Buratti lunedì 17 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, carriera: ecco chi è Asia Valente

Asia Valente, chi è? Conosciamo meglio Asia Valente, tra le influencer più chiacchierate nei salotti televisivi italiani, ora potenziale concorrente del Grande Fratello Vip 4, in onda stasera su Canale 5.

Nata nel 1997 a Benevento, in Campania, una volta terminati gli studi si è trasferita a Milano per poter esaudire il suo desiderio: sfondare nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento. Prima di intraprendere il percorso, Asia ha curato al dettaglio ogni particolare del fisico, grazie a lunghe sessioni in palestra e all'aiuto del papà body builder. Nel 2018 partecipa a Saranno Isolani, spin off de L'Isola dei Famosi che permette a uno sconosciuto di poter prendere parte al programma principale, condotto per quell'edizione da Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. In quell'occasione, dichiarò:



Partecipare all'Isola sarebbe come un modo per staccarsi da questa vita sfacciatamente mondana e ritrovarsi senza nulla e basarmi solo sulle mie forze. Mi basta chiedere e io ottengo, però questa volta sarà diverso, dovrò stare senza nulla. [..] Il mio ruolo, nel gruppo, sarà quello di essere la più energica, la più esuberante e perché no, se capita, anche la più sensuale.

Nonostante non sia riuscita a superare la prima fase del programma, Asia Valente ha raccolto molto successo sui social (su Instagram conta ormai più di 860mila seguaci), riuscendo a comparire anche su un numero della prestigiosa e piccantissima rivista Playboy. A novembre del 2019 ha perfino pubblicato un brano, Drip, scritto da Anastasia Valente, Antonino Calvo e Romeo Gottardi e prodotto da Pankees.



Asia Valente, lo scherzo de Le Iene

Asia Valente, che stasera potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello, nel 2018 è rimasta vittima di uno scherzo de Le Iene, trasmissione di Italia 1. Dopo aver sostenuto un colloquio per prendere parte a un nuovo reality show ed aver rivelato di essere disposta a tutto - perfino a sposare un uomo che non ama - per ottenere successo in televisione, Asia viene inserita in un loft insieme ad alcuni sosia di personaggi più o meno famosi. Convinta che siano vip originali, su suggerimento della produzione del finto programma, Asia viene accusata dal resto del gruppo di essere lei una truffatrice. L'unica vera in un reality di copie è poi costretta ad ammettere il falso in confessionale.