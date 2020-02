Live non è la d'Urso, Victoria Pennington: "Pasquale Laricchia mi ha picchiato, non gli ho mai chiesto di perdonarmi"

Di Marco Salaris lunedì 17 febbraio 2020

L'ex fidanzata di Pasquale Laricchia interviene a Live non è la d'urso.

Victoria Pennington, ex fidanzata storica di Pasquale Laricchia ritorna ospite a Live non è la d'Urso. Insieme a Laricchia, Victoria ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello nel 2003 diventando la prima coppia di fidanzati nella casa nella storia del reality show di Canale 5. I due si sono lasciati poco tempo dopo l'esperienza televisiva ma non sembra nel migliore dei modi.

A dimostrarlo è una dichiarazione di Victoria già ripresa qualche puntata fa, quando ha lanciato la bomba accusando il suo ex fidanzato di violenza nei suoi confronti.



Quando ho lasciato lui io ho scelto di vivere evitando di rimanere in una situazione molto violenta. L'ultima volta ha corso dietro di me, io sono andato in stanza da letto. Me ne ha dati così tanti che io ho smesso di respirare, ho rischiato di morire se me lo avesse fatto un'altra volta.

Barbara d'Urso interviene entrando nello specifico, domandandole se lei ha avuto possibilità di denunciarlo alla polizia:



Sì, dopo di che non sono più andata dalla polizia perché ho avuto paura. Il mio unico punto di riferimento era Pasquale perché non avevo parenti, amici o conoscenti che mi potevano aiutare.

In conclusione Victoria risponde anche alle voci che parlavano di una sua presunta dichiarazione di scuse verso Laricchia: "Io non ho mai detto a Pasquale di perdonarmi dopo quello che ho fatto".