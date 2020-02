Fabio Fazio: moglie, figli, altezza, chi è

Di Marcello Filograsso domenica 16 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità, su Fabio Fazio

Conduttore televisivo, autore, imitatore: conosciamo meglio Fabio Fazio.

Nato a Savona il 30 novembre 1964, frequenta il liceo classico e si laurea in Lettere con una tesi sui cantautori italiani. Esordisce nel 1983 sul piccolo schermo come imitatore in Pronto Raffaella, programma di Gianni Boncompagni condotto da Raffaella Carrà.

Il successo però arriva solo nel 1993, quando la Rai gli affida la conduzione di Quelli che il calcio prima su Rai3 e poi si Rai2. Nel 1997 il consenso è altrettanto molto alto per il programma Anima mia insieme a Claudio Baglioni, una sorta di revival degli anni Settanta.

Il successo è tale che la Rai decide di premiarlo con la conduzione del Festival di Sanremo nel 1999 e nel 2000, arrivando a toccare ascolti record raramente raggiunti in seguito. Lasciato Quelli che il calcio, dal 2003 conduce Che tempo che fa, poi trasmigrato su Rai1 nel 2015 e dal 2019 su Rai2. Intanto nel 2010 porta su Rai3 Vieni via con me con Roberto Saviano, programma più visto nella storia della rete. Nel 2013 e 2014 riconduce Sanremo, ma l'ultimo anno la manifestazione riscuote ascolti poco lusinghieri.

Per quanto riguarda la vita privata, Fabio Fazio (alto 1,76 m) è sposato dal 1994 con Gioia Selis. Alle nozze parteciparono i colleghi di Quelli che il calcio suor Paola, Memo Remigi, Idris e Marino Bartoletti. Dal matrimonio sono nati i figli Michele nel 2004 e Caterina nel 2009.