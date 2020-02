Luciana Colnaghi: mamma di Morgan, età, lavoro, chi è

Di Marcello Filograsso domenica 16 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Luciana Colnaghi.

Ha commosso l'Italia la scorsa settimana a Vieni da me, il contenitore pomeridiano di Caterina Balivo, la signora Luciana Colnaghi, intervenuta per difendere il figlio Marco Castoldi in arte Morgan. Conosciamola meglio.

Della signora Luciana Colnaghi non si sa molto, tranne che ha sposato il padre di Morgan e che non ha sempre appoggiato le scelte di suo figlio. Nonostante tutto, non ha mai smesso di trasmettergli affetto, come è successo con il primo intervento nella trasmissione postprandiale di Rai1.

Il giorno dopo, la donna è intervenuta di nuovo:



"Non è un mostro, è un uomo che ama tanto la musica. Mi sembrava giusto difenderlo in questo momento. Non ho più rapporti con lui dopo lo sfratto. Ci sentiamo via messaggi, ogni tanto. Questa rottura mi fa soffrire. Lui si è isolato. Non so nemmeno dove abita. Ha sempre vissuto vicino a me. Mi piaceva sapere quello che faceva. L'ho tenuto sempre sotto controllo".

A quel punto ha telefonato il figlio Morgan, con il quale è nata una discussione durata più di venti minuti e che la Balivo è stata costretta a interrompere per non sforare i tempi tecnici. Tuttavia alla fine Morgan, che in quel momento si trovava in corso Sempione a Milano, ha promesso di abbracciare sua madre, che si trovava nella vicinissima sede Rai della città meneghina. E infatti l'atteso incontro è avvenuto dopo qualche minuto, ripreso dalle telecamere del programma.