Gabriele Greco, chi è il marito della cantante Noemi?

Di Ivan Buratti sabato 15 febbraio 2020

Vita privata e carriera di Gabriele Greco, marito della cantante Noemi

Gabriele Greco, chi è? Scopriamo insieme dettagli sulla vita del musicista, noto agli amanti della cronaca rosa per essere il compagno della cantautrice Noemi, ospite stasera della prima puntata del 2020 di Una storia da cantare, programma condotto da Enrico Ruggieri e Bianca Guaccero.

Nato a Roma il 9 maggio 1984, sotto il segno del Toro, Gabriele Greco compierà 36 anni nel 2020. Polistrumentista (suona il basso, il contrabbasso, il pianoforte e le tastiere), dal 2008 è il compagno di vita della cantautrice Noemi, concorrente della seconda edizione di X Factor. I due si sono conosciuti quando Greco sostituì il bassista della band che accompagnava la cantante durante i live. I due sono convolati a nozze il 20 luglio 2018, nella splendida cornice della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. La coppia vive da tempo a Londra.

Diplomato in solfeggio al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, con una laurea a pieni voti in Scienze Politiche, Gabriele Greco intraprende la professione di musicista professionista molto presto. Nel 2010 viene eletto membro ufficiale del gruppo di Noemi, partecipando alla seconda parte del Sulla mia pelle tour. Tra giugno 2011 e gennaio 2012 segue la compagna del RossoNoemi Tour, poi anche da marzo 2012 fino a settembre dello stesso anno. Sempre nel 2012 è nel video di Sono solo parole e In un giorno qualunque. Oltre che per Noemi, l'uomo si esibisce anche per altri artisti del panorama italiano ed internazionale: nel 2015 con gli Stadio in "Note italiane" e anche per Anastacia in un evento benefico in Italia.

Ha all'attivo quattro album in studio in cui suona strumenti, un album live, due extended play. Tra i riconoscimenti che vanta un Miglior Trio Jazz all'Atina Jazz con i Karri Luhtala Trio e un Demo Jazz Award. Molti gli artisti che hanno collaborato con lui, oltre a quelli già menzionati: Paolo Costa, Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi e Almamegretta.