Rosario Marrone: Aradeo, lavoro, età, chi è

Di Marcello Filograsso sabato 15 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Rosario Marrone.

Musicista e genitore d'arte, conosciamo meglio Rosario Marrone.

Rosario Marrone è il padre della cantante salentina Emma Marrone, vincitrice di Sanremo 2012 con Non è l'inferno e co-conduttrice con Carlo Conti della kermesse, poi tornata come ospite durante la manifestazione di quest'anno.

Originario come la figlia di Aradeo, il padre di Emma è musicista di professione, avendo suonato nelle band Karadreon e gli H20 (in quest'ultima era chitarrista). Già ai tempi della sua esperienza di gruppo Rosario portava sul palco la piccola Emma, mentre attualmente è lui ad accompagnare la ragazza in giro per con i suoi tour. Non è nota la sua età.

Nel profilo Instagram di Rosario Marrone sono davvero tantissime le foto in compagnia della figlia. I due dimostrano di avere un rapporto molto sereno sia nei momenti più tranquilli che nei momenti più difficili, non mancando di scriversi dediche che conquistano il cuore dei numerosissimi follower.

Il 15 febbraio 2020 Rosario ed Emma Marrone sono ospiti della quinta puntata di C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi.

Foto: account Instagram Rosario Marrone