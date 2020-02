Robbie Williams di nuovo papà grazie alla maternità surrogata, foto

Di Federico_40 sabato 15 febbraio 2020

La bimba è nata dalla stessa donna che aveva dato alla luce il 3° figlio della coppia.

[img src="https://media.gossipblog.it/f/fb1/487986103.jpg" alt="" align="center" size="large" id="310154"

Un San Valentino davvero speciale per Robbie Williams e Ayda Field, da 10 anni sua sposa. La Field ha infatti annunciato sui social che è nato il quarto figlio della coppia, il secondo tramite maternità surrogata. La donna che ha partorito la bimba è la stessa che nel 2018 aveva dato alla luce Colette Josephine, la terzogenita. Anche in questo caso si tratta di una femminuccia, chiamata Beau Benedict Enthoven Williams.

In questo giorno di San Valentino abbiamo voluto celebrare l’amore nel modo più entusiasmante possibile: Beau Benedict Enthoven Williams. Come Coco, è biologicamente nostra, ma nata dalla stessa madre surrogata. Siamo così felici e lieti di aver tra le nostre braccia qualcosa di magico, ora la nostra famiglia è al completo.

Queste le parole di Ayda, che fa ormai coppia con l'ex Take That dal lontano 2006. Nel 2010 le nozze, nel 2012 la nascita di Theodora Rose Williams, seguita nel 2014 dal secondogenito Charlton Valentin. Poi, come detto, i due bimbi avuti tramite GPA.