Gabriele Muccino: mogli, figli, carriera, fratello

Di Claudia Cabrini sabato 15 febbraio 2020

Tutto ciò che dovreste sapere su Gabriele Muccino, registra de La ricerca della felicità ora al cinema con Gli anni più belli

Conosciuto come niente meno che uno dei registi italiani contemporanei più celebri di sempre, Gabriele Muccino è un regista, sceneggiatore italiano. Nato a Roma il 20 maggio del 1967, di lui si è spesso parlato non soltanto per la bellezza e il successo dei suoi film, ma anche per la sua movimentata vita privata che - anche e soprattutto in relazione al fratello, Silvio Muccino, che più volte lo ha accusato in tv, oltre che alle sue ex mogli - è stata spesso ripresa da giornali di gossip e rubriche televisive.

Figlio di Luigi Muccino, dirigente Rai, e di Antonella Cappuccio, costumista e pittrice, Gabriele Muccino si iscriverà da giovanissimo alla facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università Sapienza di Roma. Tuttavia, di lì a pochi mesi abbandonerà gli studi per avvicinarsi definitivamente al mondo del cinema iniziando a lavorare come assistente volontario di regia, e frequentando al tempo stesso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Cinecittà, specializzandosi in regia.

Se per anni si occuperà principalmente di brevi documentari per il programma Ultimo Minuto in onda su Rai 3, sarà soltanto nel 2001 che per Gabriele Muccino arriverà il successo vero, grazie alla pellicola L'ultimo bacio che sancirà definitivamente il suo essere un cineasta.

Tra i suoi più grandi successi anche La ricerca della felicità, che segnerà il suo approdo a Hollywood con un cast eccezionale - ricordiamo che protagonista della pellicola sia Will Smith - capace di vincere ben 7 premi.

Sempre movimentata anche la sua vita privata, che lo ha visto diventare papà nel 2000 di Silvio Leonardo, nato dall'amore con la sua ex compagna Eugenia Di Napoli, scenografa incontrata da Muccino in ambito lavorativo nonché candidata al Nastro d'argento per la miglior scenografia del film del regista, Baciami Ancora. Nel 2002, però, Gabriele Muccino sposerà Elena Majoni,violinista originaria di Ravenna. La donna, che nel 2003 darà alla luce Ilan, secondogenito per lo sceneggiatore, divorzierà da Muccino nel 2006 denunciandolo per violenza domestica non solo nel privato ma anche in televisione e sui giornali.

Ed è proprio in questa occasione che entrerà in scena anche il fratello minore di Gabriele, Silvio Muccino, che a più riprese difenderà Elena sostenendo che le sue accuse di violenza siano fondate, e che Gabriele Muccino sia realmente violento come la cognata sostiene. Le dichiarazione di Silvio Muccino non lasceranno Gabriele indifferente, che lo denuncerà per diffamazione. Per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene. Notizia di poche settimane fa è che tra i due sia pace fatta. Gabriele avrebbe ritirato le querele nei confronti del fratello, Silvio, e i due avrebbero riappacificato i rapporti.

Dal 2012, Gabriele Muccino è sposato con Angelica Russo, ex soubrette ad oggi costumista di successo. Dal loro amore è nato il terzo figlio di Gabriele, primo per la coppia: Penelope, una splendida bambina che oggi ha 11 anni.