Serena Rossi: età, figli, altezza, carriera, vita privata

Di Ivan Buratti sabato 15 febbraio 2020

Vita privata, curiosità e aneddoti su Serena Rossi

Impariamo a conoscere meglio una delle showgirl di maggior talento e successo degli ultimi anni nel panorama dello spettacolo italiano. Lei si chiama Serena Rossi e sarà ospite stasera nella prima puntata del nuovo ciclo di Una Storia Da Cantare, show musicale del sabato sera di Rai 1.

Nata a Napoli il 31 agosto 1985, sotto il segno della Vergine, Serena Rossi nasce in una famiglia di artisti: il padre suona la chitarra, il nonno è autore di brani e la mamma canta. La musica e l'arte dello spettacolo si impossessano ben presto anche di lei, che da adolescente comincia a lavoricchiare in qualche villaggio turistico e ad innamorarsi dei musical. Dopo aver ottenuto faticosamente la maturità al liceo linguistico, intraprende un durissimo percorso alimentare che le fa perdere 15 chili. "Dovresti perdere peso" le dicono durante un provino per un ruolo, appena maggiorenne. Sentendosi stanca e affaticata dalla dieta, tuttavia, smette di seguire i consigli per tornare alla sua formosità mediterranea. L'esordio sul piccolo schermo è nel 2003, quando entra nel cast della soap di Rai 3 Un posto al sole; arrivano poi Il commissario Montalbano (2007), Ho sposato uno sbirro (2010), Chi Dio ci aiuti (2011), tutte per Rai 1. Su Canale 5 è Anita Cescon, la criminale dalla maschera del pavone, in R.I.S. - Delitti Imperfetti. Sempre per l'Ammiraglia Mediaset arriva Squadra Mobile nel 2015, per Rai 1 Il coraggio di vincere. Nel 2019 interpreta Mia Martini nel film biografico tv Io sono Mia.

Contemporaneamente alla carriera da attrice tv, negli ultimi quindici anni di carriera ha collezionato quindici film al cinema, tra cui Song'e Napule e Ammore e malavita dei Manetti Bros, Troppo Napoletano di Gianluca Ansanelli e Brave ragazze di Michaela Andreozzi. Nel 2014 è nel cast dei concorrenti di Tale e quale show, dentro cui rimane fino al 2016 e che le permette di ottenere vasta popolarità. Seguono le esperienze a Piccoli giganti, Detto fatto (in sostituzione di Caterina Balivo), Celebration e Da qui a un anno.

Dal 2008 è fidanzata con Davide Devenuto, attore conosciuto sul set di Un posto al sole, da cui ha avuto un figlio nel 2016 di nome Diego.