Grande Fratello Vip: lo scherzo ad Adriana Volpe (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 15 febbraio 2020

Lo scherzo ad Adriana Volpe con la complicità del marito Roberto Parli

Durante l'undicesima puntata, il Grande Fratello ha deciso di fare un brutto scherzo ad Adriana Volpe. Vengono mostrate le foto di un presunto tradimento del marito, Roberto Parli, con una ragazza riccioluta più giovane. La conduttrice, però, fin da subito, non crede al doppio gioco dell'uomo più importante della sua vita (Qui, il video):

Volpe: "Sembro quasi io, mi assomiglia pure. Magari le sussurra qualcosa. Stanno parlando e basta. Non ci credo. I fotografi lo fanno, fanno sembrare quello che non è. Non si vede niente. Io non ci credo finché non me lo dice lui".

Dopo aver svelato l'inganno ad Antonella Elia (che, in diretta tv, ha svelato che la prima volta, è avvenuto, da fidanzati, proprio nel giorno della festa degli innamorati), i due coniugi si abbracciano fortemente:

Volpe: "Quanto sei bello amore, sei bellissimo".

Roberto, prima di uscire dalla casa, regala alla moglie un mazzo di rose come pegno d'amore in occasione di San Valentino.

L'ex padrona di casa di 'Mezzogiorno in famiglia, questa sera, ha ricevuto molti apprezzamenti da parte degli uomini della casa. In particolare, Andrea Denver e Antonio Zequila hanno promosso, a pieni voti, la presentatrice, per le proprie doti seduttive.