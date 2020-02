Grande Fratello Vip, Lory Del Santo: "Antonio Zequila? Ho creato la sua fortuna" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 13 febbraio 2020

La verità di Lory Del Santo sul flirt con Antonio Zequila

Dopo l'ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip', Lory Del Santo, ospite, oggi, 13 febbraio 2020, di 'Pomeriggio 5', ha raccontato la propria verità sul rapporto con Antonio Zequila:

Del Santo: "Abbiamo avuto un primo incontro a Milano. Ci siamo incontrati, c'è stato un avvicinamento, un bacio, un appiccicamento e strusciamento che è finito immediatamente. Parliamo del 2005, è successo una volta e mai più. Ho capito che non era l'uomo che faceva con me. Non c'era chimica. Lui non mi ha affascinato a livello mentale. Per questo non è successo niente. Lui era sovraeccitato. Mi ha bussato al camerino e mi ha detto: 'Io ti voglio conoscere, sei il mito della mia vita'. Quando si è presentato all'appuntamento , era un po' 'agitato'. Io ci vado se c'è una combinazione dei fattori".

La showgirl veronese ha confessato di essere stata tartassata telefonicamente dal gieffino per entrare a far parte del cast dell'Isola dei Famosi:

Del Santo: "Ho creato la sua fortuna".

Anche il resto del parterre femminile ha rivelato di aver avuto delle avances da parte dell'attore:

Secondi: "Io lo conosco bene. Ho lavorato tanto con lui. Lo stimo tantissimo. E' molto intellettuale. Ci ha provato anche con me. Provava a prendermi di testa. E' molto colto".

Groppelli: Ci ha provato anche con me. Anche recentemente, unb anno fa. Mi ha detto: 'Sei molto più bella dal vivo'. E' un marpione.

Cascella: "Per me è l'antisesso".