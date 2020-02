Grande Fratello Vip 2020, cosa è successo nella puntata del 13 febbraio?

Di Massimo Galanto giovedì 13 febbraio 2020

Ecco cosa è successo nel daytime del Gf Vip di giovedì 13 febbraio 2020

Nella puntata del daytime del Grande Fratello Vip 2020 di giovedì 13 febbraio, andata in onda su Canale 5, si è tornati sul like messo su Instagram da Serena Enardu al tentatore di Temptation Island Alessandro. Pago ha ribadito, in confessionale, ma anche confidandosi con Clizia Incorvaia, il dispiacere per quanto fatto dalla sua fidanzata:

Mi ha riacceso cose che avevo rimosso, non va bene. Sono stanco a livello di nervi, la situazione con Serena mi sta snervando. Questa cosa ci complica tutto. Mi dà fastidio che devo cercare sempre di capire io, non c'ho più voglia. Non metto in dubbio il suo amore, ma ci vuole più attenzione. Non sono una roccia. Se ri-succede un'altra volta... che ci sto a fare? Abbia pazienza, non ce la faccio più, basta.

Fernanda Lessa e Andrea Montovoli hanno commentato la situazione, osservando che che Pago è cambiato molto (in peggio) da quando è entrata nella Casa Serena, isolandosi dal resto del gruppo. Andrea Denver, convinto che tra Pago e Serena ci sia "un amore reale", ha ballato un tango con Adriana Volpe, incassando complimenti per il suo lato estetico.

Patrick Ray Pugliese ha raccontato che "stanno cercando di cacciarmi in una stanza da solo" in modo tale che il suo russamento notturno non disturbi nessuno, mentre Antonella Elia ha definito Fabio Testi "maleducato e scemo", con Fernanda convinta che lei sia gelosa del loro rapporto.

La stessa Elia, successivamente, ha criticato i coinquilini - Fernanda Lessa in particolare - per non averla aspettata per cena: