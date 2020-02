Yari Carrisi: anni, instagram, fidanzata, chi è?

Di Marco Salaris giovedì 13 febbraio 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Yari Carrisi.

Yari Carrisi è nato a Cellino San Marco il 21 aprile 1973. Nel 2020 compie 47 anni. E' del segno zodiacale del Toro ed è il secondo figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power. Pochi mesi fa ha cambiato cognome in Yari Power.

E' nato dopo la primogenita Ylenia (scomparsa alla fine del 1993) e prima di Cristel (nata nel 1985), Romina Junior (nel 1987) e dei due figli nati dal matrimonio con Loredana Lecciso ovvero Jasmine e Al bano junior rispettivamente nel 2001 e 2002.

In primis ha sempre messo la musica al primo posto, il suo sogno era quello di diventare cantante già in età infantile. Ha iniziato a suonare la chitarra per comporre canzoni ma non solo. Si è formato diventando un talentuoso musicista, ha collaborato con suo padre scrivendogli testi e con Jovanotti, tanto che nel 2012 sarebbe dovuto uscire un suo lavoro discografico ma niente andò a buon fine.

Nel 1985 a soli 12 anni Yari è stato protagonista di uno spiacevole episodio: si salvò per un pelo da un rapimento, e dopo quell'episodio Al Bano decise di mandarlo a studiare in Svizzera.

Nelle sue innumerevoli esperienze tanti viaggi: per un breve periodo è stato a New York, successivamente ha preso armi e bagagli per trasferirsi in India, dove ha ritrovato se stesso dopo un periodo di difficoltà e dove tutt'ora vive nonostante spesso torni in Italia dalla sua famiglia.

Nel 2015 Yari è stato concorrente della quarta edizione di Pechino Express. Nell'adventure show di Rai 2 ha conosciuto colei che per tempo è stata la sua fidanzata: Naike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti.

Durante l'intervista rilasciata nel programma Rivelo nel febbraio 2020 ha affermato a proposito:

L’esperienza di Pechino Express? Conosco lì Naike Rivelli e nasce una storia d’amore. Ora non ci sentiamo da tantissimo tempo. Naike praticava il sess0 aperto? Non abbiamo avuto delle orge, non ne abbiamo avute, mi dispiace, non ho questa notizia da darti

Nel 2017 (e dopo la storia con la Rivelli) in un'intervista a Storie Vere su Rai 1 aveva affermato di avere un nuovo amore accanto a se:

La prima cosa è l’amicizia, poi l’amore. Lei è una ragazza portoghese: nella vita fa l’avvocato di diritti umani e si è recentemente trasferita in uno studio a Sanremo. Mi ha colpito la sua intelligenza, la sua trasparenza e anche il suo sorriso.

Su Instagram ha un suo profilo (@yaripower) seguito da 32.500 followers.