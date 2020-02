Uomini e donne, Ida torna e piange, di nuovo in crisi con Riccardo? (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 13 febbraio 2020

Ida in lacrime, ancora problemi con Riccardo?

"Un'altra domanda Maria?" Cosa sarà successo tra Ida e Riccardo? #UominieDonne pic.twitter.com/tq66Hd2YsE — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 13, 2020

È di nuovo crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? La domanda sorge spontanea, dopo la puntata di Uomini e donne andata in onda oggi, giovedì 13 febbraio 2020, su Canale 5.

La dama del trono over ha preso parte alla sfilata dal titolo 'Stasera mi dirai di sì' chiamando con sé sulla passerella Gianni Sperti. Dopo l'abbraccio tra i due, Ida, tornata a sedersi, ha fatto intendere che le cose con Riccardo potrebbero aver subito un nuovo stop.

Infatti, quando Maria De Filippi le ha chiesto come stesse, la dama ha risposto con un ironico 'un'altra domanda?'. Successivamente, la sicula ha accolto la proposta della conduttrice di non affrontare la questione, anche se poco dopo non è riuscita a trattenere le lacrime, richiamando su di sé l'attenzione di tutti.

Ida, a quel punto, ha ribadito la scelta di non dare spiegazioni, rinviando a data da destinarsi racconto e aggiornamenti sulla tormentatissima relazione con Riccardo.