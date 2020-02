Uomini e donne, cosa è successo nella puntata di giovedì 13 febbraio 2020 (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 13 febbraio 2020

Ecco cosa è successo nella puntata del trono over di giovedì 13 febbraio 2020

Passionale ed elegante ❤️Ladies and Gentlmen Gemma in passerella ora a #UominieDonne pic.twitter.com/sSKkNYrBRy — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 13, 2020

Nella puntata di Uomini e donne di oggi, giovedì 13 febbraio 2020, è andata in scena la sfilata delle signore del trono over sul tema 'Stasera mi dirai di sì'.

In passerella Gemma, Ida (al rientro in studio, con lacrime), Valentina, Anna, Valentina M., Veronica, Antonella, Alessia, Carlotta (bocciata da Armando con un cinque discusso da Gianni Sperti), Roberta, Aurora (che ha ammanettato Emanuele, scatenando l'ira di Tina Cipollari), Diana, Simonetta e Arianna.

A vincere sono state le due Valentina, seguite da Veronica, Gemma e Anna. Ex Aequo Roberta e Arianna al quinto posto.

Immancabili le polemiche intorno alla sfilata di Gemma, contestata, tanto per cambiare, da Tina per l'outfit ritenuto poco elegante e non rispettoso della "dignità" e del "decoro" che una donna 70enne dovrebbe rispettare ("c'è un'età per fare tutto") e per la presunta imbottitura del vestito all'altezza del sen0. La dama torinese ha poi duellato anche con la rivale Aurora.