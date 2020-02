Grande Fratello Vip: baci bollenti tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 13 febbraio 2020

Baci bollenti nella notte tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Prosegue la passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. I due ragazzi, stanotte, si sono chiusi nella capsula, isolandosi dal resto del gruppo, per viversi un momento di pura intimità, ripresi, però, inesorabilmente dalle telecamere. Baci, carezze, effusioni, dialoghi incomprensibili scandiscono le ore dei due gieffini.

Nel frattempo, mamma Eleonora Giorgi, dalle pagine del settimanale 'Chi', sembra essere piuttosto convinta che tra il figlio e la giovane influencer siciliana possa proseguire l'amore fuori dal loft di Cinecittà:

"Io, in tutta sincerità, non credo che siano innamorati. Dall'esterno percepisco un’alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. E non ne faccio un banale discorso anagrafico. Parlo di esperienze. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è anche troppo presto per trarre delle conclusioni".

Chi avrà ragione?!