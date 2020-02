Shade è single, fine della storia con Gaia Masera

Di Marco Salaris giovedì 13 febbraio 2020

A La repubblica delle donne il cantante ufficializza la rottura con l'influencer.

Lui tra i più giovani rappresentanti del panorama musicale di questo periodo, lei popolare youtube ed influencer. Shade e Gaia Masera sono stati per diverso tempo una coppia a tutti gli effetti, ma qualcosa nella vita di entrambi evidentemente è cambiato. Il cantante e rapper durante la puntata di CR4 - La repubblica delle donne - in onda su Rete 4 - ha confermato la fine della storia con la giovane ragazza classe 1993, meglio conosciuta come Basic Gaia.

I due si erano conosciuti tramite social, il legame così è andato a rafforzarsi fino a diventare un vero e proprio rapporto. Le difficoltà certo non sono mancate, tanto che i due hanno dovuto far fronte ad un vociferare di crisi circa un anno fa. Infatti Shade era in gara nel secondo e ultimo Sanremo di Claudio Baglioni con Federica Carta, ex talento di Amici, l'accoppiata suscitò numerosi rumor di una possibile liason tra i due.

L'allarme rientrò e di rottura non si è più parlato fino ad oggi. Nell'angolo della repubblica delle bambine, una ragazzina chiede senza troppi giri di parole "Dato che Fedez è già fidanzato, ti vuoi fidanzare con me?" Piero Chiambretti, ancor prima che Shade rispondesse, ha puntualizzato che il cantante "è già fidanzato" ma lui lo corregge subito: "Guarda al momento no, non sono fidanzato" dando così l'ufficialità della rottura.

"Ah quindi quella foto la possiamo bruciare?" chiede il conduttore, risposta: "Eh si".