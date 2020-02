Grande Fratello VIP 2020, Licia Nunez ad Andrea Montovoli "Sei senza pa**e". Discussione con Adriana Volpe

Di Marco Salaris mercoledì 12 febbraio 2020

Scontro di fuoco tra due delle protagoniste della quarta edizione del Grande Fratello VIP.

La puntata in prima serata di lunedì lascia strascichi e apre nuove fratture nella casa, in primo piano c'è quella che vede Licia Nunez (in nomination) con Andrea Montovoli. Il modello ha puntato il dito contro l'attrice con questa motivazione: "Abbiamo parlato pochissimo rispetto a tutti gli altri". La Nunez venendo a sapere della sua nomination è andata a chiedere spiegazioni al diretto interessato che le rivela quanto detto in confessionale.

"Ma come? Tu che mi conosci da 11 anni hai votato me? Sei un ragazzo senza p***e!" accusa a quattrocchi Licia. Andrea replica e aggiunge il carico da 90: "L'altra motivazione per la quale ti ho votato è per il comportamento che hai avuto con Adriana".

Licia: "Un altro seguace di Adriana Volpe..." e la showgirl viene chiamata in causa "Mi dici cosa non ti piace? Cosa è scorretto?" Licia: "Ci sono tante cose per me non chiare, non trasparenti" dice chiedendo alla Volpe di spostarsi in un'altra zona della casa per potersi confrontare: "O hai bisogno dei tuoi seguaci per parlare con me?" così le due si appartano a due passi dal giardino. La Nunez rinfaccia ad Adriana una frase in particolare, il suo desiderio di portare il gruppo di persone con la quale ha stretto di più (Licia era una di queste) fino alla fine della sua esperienza in casa.

Adriana Volpe pensa che Licia veda del losco ovunque "Ma in modo particolare intorno a me. Cerca di infangare gli altri" mentre l'attrice ritiene Adriana una persona che influenza gli altri abitanti della casa e per nulla trasparente. Lo scontro è aperto.