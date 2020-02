Grande Fratello VIP 2020, Giovanni Conversano contro Serena Enardu? Le dichiarazioni pubblicate dopo la lite con Pago

Di Marco Salaris martedì 11 febbraio 2020

L'ex della gieffina reclusa in casa pubblica misteriose (ma non troppo) Instagram stories dopo le tensioni con Pago.

Sembra non voler sotterrare l'ascia da guerra Giovanni Conversano, ex fidanzato di Serena Enardu. Dopo la tempesta subentrata nei rapporti tra Pago e la sua fidanzata con la violenta litigata di ieri sera durante la puntata del Grande Fratello per le parole del fratello del cantante che non solo ha ribadito la sua totale sfiducia alla donna, ma ha ricordato i tanto citati 'fantasmi dal passato', Conversano è intervenuto su Instagram con frasi sibilline per dire la sua dopo quanto accaduto:

La caratteristica delle corna è indelebile: a chi si è attaccata una volta rimane per sempre. Le corna sono la medicina per gli inguaribili romantici

Mistero sul riferimento ma sui social l'allusione è volata immediatamente al ricordo di quanto avvenuto tra la Enardu e il tentatore di Temptation Island VIP Alessandro Graziani (che fra l'altro ha scelto di non entrare nel merito della questione annunciandolo tramite i suoi social)

Segui sempre le tre R: rispetto per te stesso, rispetto per gli altri, responsabilità per le tue azioni. Non contare ogni giorno che passa per ciò che raccogli, ma contalo per ciò che semini

Per concludere, che Serena non nutra simpatia per Pedro, il fratello di Pago, è chiaro (per questo Fernanda Lessa l'ha nominata). Conversano a proposito di ciò chiude con una dichiarazione che suona molto vicina all'azione della Enardu: "La famiglia non si tocca. Ovviamente per chi ha un’idea di cosa sia la famiglia"

Arriverà un confronto tra Giovanni e Serena prossimamente?