Ema Kovac: instagram, misure, fidanzato, chi è

Di Marco Salaris martedì 11 febbraio 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Ema Kovac.

Ema Kovac è nata in Croazia nel 1992. Ha 28 anni. Vive a Milano. E' una modella il cui nome è diventato popolare dopo essere stata presa come Madre Natura per una puntata nell'ottava edizione di Ciao Darwin, in onda su Canale 5.

Ama viaggiare: dalla Francia al Messico, dalla Germania all'America, Cina e paesi tropicali, Ema ha portato il suo lavoro di fotomodella in giro per il mondo formandosi sul panorama dello spettacolo