Grande Fratello Vip: Clizia Incoravaia e Paolo Ciavarro si sono baciati (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 9 febbraio 2020

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro prima coppia ufficiale del Grande Fratello Vip 4

Dopo giorni di sguardi, sfioramenti, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, protagonisti del 'Grande Fratello Vip 4', si sono baciati. Uno, due, tre, mille baci a favor di telecamera, per, poi, rifugiarsi sotto le coperte. Forse, con la volontà di non dare in pasto al pubblico un sentimento che, nel corso delle settimane, è diventato sempre più forte.

Ciavarro: "Che odio quando fai così, non mi capisci proprio, questa sera sono stato molto eloquente a modo mio"

Incorvaia: "Quanto ti piace recitare questa parte dell’incompreso"

Ciavarro: "Sono giunto ad una conclusione e spero di non sbagliarmi".

Il figlio di Eleonora Giorgi e l'ex di Francesco Sarcina, ieri notte, hanno messo da parte tutti i dubbi e le perplessità dei giorni scorsi lasciando trasportare dalle ragioni del cuore e dalla voglia di viversi qualcosa di bello fregandosene di tutto e tutti (Qui, il video):

Ciavarro: Preferivi le parole? Non credo di voler uscire da questa coperta fino a domani"

Incorvaia: "Non parlo più, ma adesso come facciamo, dimmi che dormono tutti"

Ciavarro: "Io vado a dormire con la coperta in testa, sicuro inciampo".

I due giovani rimangono a lungo abbracciati ma sui lunghi silenzi la passione ha la meglio e Paolo, ormai senza più indietreggiare, bacia nuovamente Clizia. E' nato un amore?