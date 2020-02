Edoardo Pesce: attore, Romanzo Criminale, Alberto Sordi, Dogman, Cesaroni

Di Fabio Morasca sabato 8 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Edoardo Pesce.

Edoardo Pesce è un attore nato a Roma il 12 settembre 1979.

Nelle prossime settimane, i telespettatori di Rai 1 potranno vedere Edoardo Pesce nella seconda stagione della serie Il Cacciatore e soprattutto nel film tv Permette?, nel quale l'attore romano interprerà la parte di Alberto Sordi.

Edoardo Pesce ha raggiunto la popolarità grazie alle due stagioni della serie Romanzo Criminale, andate in onda su Sky nel 2008 e nel 2010, nella quale l'attore ha interpretato la parte di Ruggero Buffoni.

Nel 2013, l'attore 40enne è apparso in due serie Mediaset di successo, Squadra antimafia - Palermo oggi, nella quale ha interpretato il ruolo del mafioso Michele Catena, e la sesta e ultima stagione de I Cesaroni, nella quale ha interpretato il ruolo di Annibale Cesaroni, il quarto fratello di Giulio, Cesare e Augusto Cesaroni, rispettivamente interpretati da Claudio Amendola, Antonello Fassari e Maurizio Mattioli.

I riconoscimenti più importanti per Edoardo Pesce, però, sono arrivati con il film Dogman, pluripremiata pellicola diretta da Matteo Garrone. Grazie a questo film, l'attore romano ha vinto il David di Donatello, nella categoria Miglior attore non protagonista, e il Nastro d'Argento, nella categoria Miglior attore protagonista.

Al cinema, Edoardo Pesce ha preso parte anche nei seguenti film: I colpevoli, L'amore non esiste, 20 sigarette, AmeriQua, Alice, Viva l'Italia, Ganja Fiction, Il terzo tempo, Amori elementari, Se Dio vuole, Il ministro, Tommaso, Varicella, Assolo, In bici senza sella, La verità vi spiego sull'amore, Fortunata, Cuori puri, Non sono un assassino e Il colpo del cane. In tv, invece, l'attore romano ha lavorato anche per le seguenti fiction: Piper, Intelligence - Servizi & segreti, Due imbroglioni e... mezzo!, Anna e i cinque, Sarò sempre tuo padre, Ultimo - L'occhio del falco, Un matrimonio, Non è mai troppo tardi, C'era una volta Studio Uno, Non ho niente da perdere e Io sono Mia.

Edoardo Pesce ha lavorato anche come attore teatrale.