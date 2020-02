Wilma De Angelis: oggi, Sanremo, canzoni, Lady Gaga, compagno

Wilma De Angelis è una cantante e conduttrice televisiva nata a Milano l'8 aprile 1930.

La De Angelis sarà tra gli ospiti annunciati della 70esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio 2020 e condotta da Amadeus.

Per quanto riguarda la carriera discografica di Wilma De Angelis, tra le canzoni più famose interpretate dalla cantante milanese troviamo Quando vien la sera, Nessuno, Patatine, Splende l'arcobaleno, Per tutta la vita, I colori della felicità, Prima di dormir bambina, Serenella, Non costa niente, A come Amore, Lumicini rossi, Cerasella, Tua, Un bacio sulla bocca, Una marcia in Fa, Un bacio sulla bocca, Non avevo che te, Se passerai di qui, Diamante, Casetta in Canadà e altre ancora.

Wilma De Angelis ha partecipato 9 volte al Festival di Sanremo, raggiungendo, come miglior risultato, un terzo posto nel 1960.

Nel 2010, in occasione di una puntata di Se... a casa di Paola, programma condotto all'epoca da Paola Perego e in onda su Rai 1, Wilma De Angelis cantò una canzone intitolata Dimmi di sì che altro non era che una cover, in lingua italiana, di Bad Romance, celebre hit di Lady Gaga. Questa esibizione riscontrò un successo inaspettato per Wilma De Angelis, soprattutto tra i giovani.

In una puntata di Storie Italiane, programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, invece, la cantante parlò del suo compagno di nome Gianni con le seguenti dichiarazioni: "Il mio grande amore, l'ho incontrato parecchi anni fa ed è ancora con me. Ognuno ha la propria casa anche se pranziamo insieme e spesso lui sta da me e io da lui".

In un'intervista concessa a Vieni da me, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, invece, Wilma De Angelis dichiarò di essere stata l'amante di un musicista di Little Tony per circa dieci anni.

Verso la fine degli anni '80, la De Angelis intraprese una carriera come conduttrice televisiva, specialmente in programmi di cucina. Ha anche recitato nel film Femmine contro Maschi di Fausto Brizzi.

Quest'anno, la Rai, dopo averla invitata al galà dei 70 anni del Festival di Sanremo con altri cantanti, ha ritirato l'invito senza fornirle motivazioni. Mara Venier, quindi, l'ha invitata nella classica puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo che andrà in onda domenica 9 febbraio 2020 su Rai 1.