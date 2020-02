Grande Fratello Vip, Pago a Serena Enardu: "Il matrimonio, ti piacerebbe?" (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 8 febbraio 2020

Pago sposa Serena Enardu dopo il Grande Fratello Vip?

Riflessioni notturne di Pago e Serena Enardu nella casa del 'Grande Fratello Vip'. La coppia, felice per i sentimenti ritrovati dopo la tempesta di 'Temptation Island Vip' è pronta ad affrontare i giudizi dei detrattori una volta terminata l'avventura all'interno del reality di Canale 5 (Qui, il video):

Pago: "Quando usciremo fuori avremo a che fare con tante realtà che potrebbero metterci in difficoltà, dobbiamo essere bravi a non scontrarci. Non voglio che si accendano delle micce da piccole cose, dobbiamo fare progetti per star bene, quello che ci può far stare meglio lo facciamo".

Serena: "A me non interessa quello che dicono gli altri, il peggio è passato".

Il cantautore sardo, dopo la ritrovata serenità familiare, sogna un futuro assieme alla compagna e, sorridendo, lancia la proposta:

Pago: "Anche del matrimonio devi essere sicura... Ti piacerebbe?!"

L'ex tronista di Uomini e Donne cerca di nascondere l'imbarazzo dietro ad un sorriso disteso perché, forse, non ha ancora capito a pieno, il senso delle parole del fidanzato e del fatto che, nel giro di qualche mese, possa trasformarsi in una vera e propria dichiarazione d'amore con tanto di anello di fidanzamento:

Serena: "Lo sai che io non sono per il matrimonio"

Pago: "Lo so, lo so e per cosa sei?!

Serena: "Per te".