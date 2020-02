Paola Cardinale, chi è la compagna di Biagio Antonacci?

Di Ivan Buratti sabato 8 febbraio 2020

Chi è la compagna schiva del cantautore milanese?

Conosciamo meglio insieme Paola Cardinale, compagna del cantautore Biagio Antonacci, ospite della finale del Festival di Sanremo 2020.

Su Paola Cardinale non possediamo rilevanti informazioni biografiche. Sempre lontana dai riflettori dello spettacolo, schiva alle domande dei giornalisti, Paola Cardinale è più piccola del compagno di 13 anni (nato nel 1963, quindi si presuppone che lei sia nata nel 1976 e che quest'anno vada per i 44 anni). La coppia è insieme da circa 15 anni e non ha mai voluto convolare a nozze, nonostante i gossip del 2018 che li avrebbe voluti promettersi amore eterno all'Isola dell'Elba. Matrimonio? Ecco cosa ne pensava all'epoca il cantante:



Mi sposo? Ma voi che mi conoscete, se dovessi sposarmi, si verrebbe a sapere prima? Che invenzione malasana il gossip

Mamma di Benedetta, frutto di una relazione precedente, ecco come Biagio Antonacci l'ha descritta nella didascalia di un post condiviso su Instagram lo scorso ottobre:



Discreta anima con pace, non ti è mai servito apparire per starmi vicino… Mi permetto questa foto perché il dono si veda splendere.

Questa sera sarà presente nella platea del Festival di Sanremo? Biagio Antonacci spenderà qualche parola per Paola Cardinale?