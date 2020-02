Cristina Marino: chi è, altezza, Instagram, età, incinta

Di Sebastiano Cascone sabato 8 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Cristina Marino

Cristina Marino è nata nel 1991. Ha 29 anni. E' figlia di papà siciliano e mamma pugliese ma è nata e cresciuta a Milano.

Dal 2015, è legata sentimentalmente all'attore Luca Argentero (di dieci anni più grande). La coppia aspetta una femminuccia.

Il suo profilo Instagram @cristina_marino è seguita da 282 mila followers.

Sarà una femmina, per la gioia del suo papà. Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio…e invece. Mi piacerebbe avere tre figli, perché amo le famiglie numerose [...] Dovevamo sposarci, ma non avevamo ancora definito niente. Mi sarebbe piaciuta una cosa molto semplice e quindi non c’era bisogno di una grande organizzazione. Tra poco, però, diventeremo tre e quindi abbiamo deciso di posticipare le nozze. Non c’è fretta: c’è l’amore e ci sarà una creatura" (Verissimo, febbraio 2020).

E' stata la protagonista di 'Amore 14' di Federico Moccia, e 'Vacanze ai Caraibi'.

Ha alcuni tatuaggi.

E' alta 168 e pesa 57 kg.

E' una grande appassionata di fitness e forma fisica. Ha un blog e health & wellness diary, BefancyFit.

Da piccola viene iscritta dai genitori all’Accademia Carcano di Milano, un istituto di danza.

Ha preso parte seconda edizione di 'Dance Dance Dance' su Sky Uno HD.