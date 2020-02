Alena Seredova: figli, oggi, altezza, chi è

Di Marcello Filograsso sabato 8 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Alena Seredova

Non sembra ma c'è un mondo oltre Sanremo: ospite della puntata odierna di Verissimo è Alena Seredova, che è incinta del fidanzato Alessandro Nasi. Conosciamola meglio.

Nata a Praga il 21 marzo 1978 - ha quindi 42 anni - Alena sbarca a 17 anni per lavoro a Milano come modella, grazie alla sua altezza di 1,80 m. Nel 1998 si piazza seconda a Miss Repubblica Ceca, rappresentando il suo Paese a Miss Mondo nello stesso anno. In quel periodo per lei arriva la notorietà televisiva con il coinvolgimento come valletta in Torno Sabato, lo show itinerante di Giorgio Panariello legato alla Lotteria Italia. Successivamente partecipa come attrice al cinepanettone Christmas in Love e ai cinecocomeri Un'estate al mare e Un'estate ai Caraibi.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il 16 giugno del 2011 ha sposato il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, dal quale ha avuto due figli, David Lee e Louis Thomas. Tre anni dopo la separazione dal calciatore, ma per lei arriva il manager Alessandro Nasi. Ignoto al momento il sesso del bambino.

Foto: account Instagram Alena Seredova