Gianna Nannini: età, canzoni, figlia, Sanremo, La Differenza

Di Fabio Morasca venerdì 7 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Gianna Nannini.

Gianna Nannini è una cantautrice nata a Siena il 14 giugno 1954.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la rocker balzò agli onori della cronaca, nel 2010, a causa del suo stato di gravidanza all'età di 54 anni che destò non poche polemiche e che scatenò un dibattito riguardo l'opportunità di avere figli ad un'età matura.

In un'intervista concessa all'epoca a Tv Sorrisi e Canzoni, Gianna Nannini respinse le critiche al mittente: "Se Penelope ha una mamma, ha anche un padre. Non credo sia necessario avere per forza una famiglia "normale", i ruoli padre-madre non sono così vincolanti: è necessario che nella famiglia ci sia molto amore. Penelope avrà una famiglia allargata come lo è già la mia. Me ne sono andata dalla provincia perché non sopportavo i giudizi e i pettegolezzi, ognuno per me deve fare quello che gli pare. Capisco che una gravidanza alla mia età possa essere un rischio per chi non sta perfettamente bene. Io stavo bene, il parto è stato velocissimo e senza problemi".

Alla figlia Penelope, Gianna Nannini ha dedicato il singolo Ogni tanto e la canzone Io e te contenuta nell'album omonimo. Nella copertina di quest'album, la cantautrice appare con il pancione in evidenza. Anche questa scelta provocò alcune polemiche.

Gianna Nannini sarà tra gli ospiti della 70esima edizione del Festival di Sanremo. La rocker si esibirà insieme a Coez con la canzone Motivo, contenuta nell'ultimo album di inediti della Nannini intitolato La Differenza, pubblicato il 15 novembre 2020.

Per quanto riguarda le canzoni che hanno maggiormente caratterizzato la carriera di Gianna Nannini, è impossibile non citare le seguenti: America, Fotoromanza, Bello e impossibile, Profumo, I maschi, Meravigliosa creatura, Aria, Sei nell'anima, Io, Grazie, Suicidio d'amore, Attimo, Maledetto ciao, Sogno, Ogni tanto, Ti voglio tanto bene, Fenomenale, e anche i duetti Radio Baccano, Salvami, Un'estate italiana, In Italia, Tu che sei parte di me e Complici.