Marco Sentieri: chi è, moglie, figli, Instagram

Di Sebastiano Cascone venerdì 7 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Marco Sentieri

Marco Sentieri nasce a Napoli l’11 giugno 1985 sotto il segno dei Gemelli. Ha 34 anni. All’età di 16 anni si trasferisce a Roma dove fonda la sua prima band “Il Quarto senso”, un quartetto con cui dividerà l’emozione di classificarsi ai primi posti del “Sanremo rock giovani”. Dopo due anni lascia “Il Quarto senso” per avventurarsi nella carriera da solista.

Negli anni duemila entra a far parte di un agenzia di spettacoli, che lo inserisce in collaborazioni artiche che lo aiutano a maturare la sua verve artista. Vanta aperture di concerti a Clementino, Gemelli Diversi, Rocco Hunt, Moreno, Neri per Caso, Gianni Nazzaro, Tony Tammaro, Mario Trevi. Marco è reduce dalle vittorie di due festival internazionali in Romania: “George Grigoriu” 20 21 22 maggio 2016 e “Dan Spataru” 30 settembre 01 02 ottobre 2016, nel mezzo la partecipazione ad X-Factor Romania, che vede l’arrivo di Marco ai bootcamp nei 10 finalisti per categoria.

A fine 2018 Marco compone l'inno per la propria squadra di calcio della città ovvero l'Albanova, che verrà poi pubblicato a gennaio 2019. In estate esce il nuovo singolo dal titolo “Avvolgimi” e ancora tantissimi concerti live in tutta Italia. Il 2019 prosegue tentando la scalata al palco dell’Ariston. E dopo varie selezioni, il 19 dicembre in diretta su RAI 1, Marco vince la finale, con il brano 'Billy Blu', conquistandosi di diritto la partecipazione al 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a cui seguirà la pubblicazione del suo nuovo album.

E' sposato con Jolanda ed ha due figli: Gaia ed Umberto, nato nell'estate del 2019.

Il suo account Instagram @marco_sentieri_ conta oltre 6 mila seguaci. Ha all'attivo anche una pagina ufficiale Facebook @marcosentieriofficial seguita da oltre 5100 fan.