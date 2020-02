Mariacarla Boscono: fidanzato, ghali, instagram, chi è?

Di Marco Salaris venerdì 7 febbraio 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Mariacarla Boscono

Mariacarla Boscono è nata il 20 settembre 1980. Ha 39 anni. E' del segno della Vergine. Ha i capelli castani, gli occhi marroni. E' alta un metro e 78. Le sue misure sono 85-60-88.

E' una modella ma anche un'attrice. Figlia di una figlia di imprenditori cresce fra gli Stati Uniti, il Kenya e l'Italia. Inizia ad appassionarsi alla moda e a soli 16 anni sceglie di tuffarsi in questo mondo firmando un contratto con una famosa agenzia di moda. Nel 1996 fa il suo esordio ufficiale nelle passerelle più glam della moda Milano.

Veste per Alberta Ferretti, Laura Biagiotti, Gai Mattiolo, Rocco Barocco, Fausto Sarli, Paul Smith, Miyake, Westwood, Guy Laroche e viene contesa anche da marche griffate tra le più famose del mondo. Per citarne alcune Calvin Klein, Versace, Dolce e Gabbana, Givenchy, Roberto Cavalli, Micheal Kors. Viene scelta per diverse campagne pubblicitarie, appare in numerose riviste di moda e il suo nome viene affiancato a grandi supermodelle come Carla Bruni, Eva Riccobono, Bianca Balti, Eva Herzigova, Naomi Campbell.

Coltiva anche la passione per il teatro. Il suo esordio nel 2006 a New York per una produzione teatrale, ripeterà l'esperienza 4 anni dopo, nel 2010 ma a Roma per uno spettacolo in scena al Nuovo Teatro Colosseo e, ancora, nel 2011.

Ha un figlio (Marialucas) che è nato nel 2012 a Ibiza dal matrimonio con Andreas Patti, è stata fidanzata con l'imprenditore Guido Senia. Dal 2018 fa coppia con Ghali, la loro prima foto insieme risale all'inizio del 2019, quando i due hanno ufficializzato il loro amore tramite Instagram con un video dalle spiagge delle Maldive.

Mariacarla Boscono ha un profilo Instagram (mariacarlaboscono) seguito da 342.000 followers