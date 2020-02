Sabrina Knaflitz: chi è, foto, marito, figli, età

7 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip Sabrina Knaflitz

Sabrina Knaflitz è nata a Roma il 25 novembre 1968 sotto il segno del Sagittario. Ha 52 anni. E' un'attrice italiana.

Figlia di padre piemontese di origini austriache e di madre romana, la donna ha recitato in diversi film e serie TV come 'I picari' di Mario Monicelli ed 'I laureati di Leonardo Pieraccioni.

È sposata dal 1998 (dopo cinque anni di fidanzamento) con il collega Alessandro Gassmann, dal quale il 22 novembre dello stesso anno ha avuto un figlio, Leo, che nel 2018 ha partecipato alla dodicesima edizione di 'X Factor', giungendo fino alla semifinale. Il cantante, quest'anno, è in gara al 'Festival di Sanremo' con 'Va bene così". Suo suocero era Vittorio, icona del cinema italiano nel mondo.

Alessandro Gassmann: "Ci siamo fidanzati nel 1993 e sposati nel 1998. La cosa incredibile è che continua a sopportarmi. Fu un matrimonio molto bello, in Toscana con 18 persone. Mi fa piacere ricordarlo perché c'era anche mio padre, che sarebbe morto due anni dopo. Era un matrimonio riparatore perché lei era incinta" (Domenica In, ottobre 2018)

Non è sui social.

Parla bene tre lingue: tedesco, francese e inglese.

E' una cuoca provetta: è specializzata nell'amatriciana e nella carbonara, piatti tipici della tradizione romana.

Vive a Roma con la famiglia.

Ha studiato Lettere.

Gassmann: "Nessun merito. Da principio è casualità, fortuna: c’è attrazione, incastro chimico. Dopo però i cervelli, lavorando vicini, funzionano nello stesso modo… Sia chiaro: litighiamo vivacemente, ci mandiamo a quel paese, però ci rendiamo conto alla svelta e ci stoppiamo. Il 70 per cento delle occasioni in cui discutiamo ha ragione lei e io le chiedo scusa. Eppure finisce che le chiedo scusa pure quando ho ragione io: do in tali escandescenze da trascendere" (Io donna, gennaio 2019).