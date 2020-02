Costantino Della Gherardesca: chi è, genitori, altezza, peso, età, Twitter

Di Sebastiano Cascone giovedì 6 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Costantino Della Gherardesca

Costantino della Gherardesca, all'anagrafe Costantino Della Gherardesca Verecondi Scortecci è nato a Roma il 29 gennaio 1977 sotto il segno dell'Acquario. Ha 42 anni. E' un conduttore televisivo, giornalista, conduttore radiofonico e opinionista italiano. E' stato scoperto artisticamente da Piero Chiambretti. Oggi, è al timone, da diversi stagioni, di 'Pechino Express'.

E' alto 1,82 centimetri e pesa 80 kg.

Il conduttore ha perso molto peso nel corso degli anni: "Dovrei dimagrire altri 7 chili perché ho un problema di apnea improvvisa che mi prende nel sonno. Per risolverla dovrei fare un’operazione terribile che non ho il tempo di fare. Praticamente mi devono spaccare la mascella e spostare un po’ in avanti la mandibola. Una roba orribile a raccontarla, mi smontano la testa, ma non si vedrà nulla dopo. Prima o poi devo farlo perché il mio problema più avanti potrebbe portare a ictus e altri problemi" (Diva e Donna, gennaio 2018)

E' figlio di Alvin Verecondi Scortecci e di Costanza della Gherardesca. Porta il nobile cognome della mamma perché il papà l'ha riconosciuto solo all'età di 5 anni.

E' laureato in Filosofia.

Il profilo Twitter @CdGherardesca conta quasi 290 mila followers. La pagina ufficiale Facebook @https://www.facebook.com/Costantino-della-Gherardesca-33554104076/ è seguita da oltre 325 mila utenti. Ha anche un account Instagram @costantinodellagherardesca vanta 204 mila seguaci.

Ha due tatuaggi: un astice ed un'aquila.

Vive a Milano

E' dichiaratamente omosessuale. Ha vissuto il proprio orientamento in maniera tranquilla in famiglia fin dal coming out. Al momento, non si sa se il suo cuore è impegnato.