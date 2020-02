Tony Renis: Chi è, moglie, oggi, figli

Di dr. apocalypse venerdì 7 febbraio 2020

All'Ariston lo storico autore di Grande Grande Grande.

81enne cantautore e produttore, Tony Renis, figlio del pittore Orfelio Cesari, sarà questa sera al Festival di Sanremo 2020 in qualità di superospite. Elio Cesari, questo il suo nome all'anagrafe, inizia la propria carriera nel mondo dello spettacolo esibendosi nei teatri milanesi insieme ad Adriano Celentano, suo amico di infanzia, nell'imitazione rispettivamente di Dean Martin e Jerry Lewis. Nel 1962, con Quando quando quando, non vince Sanremo ma fa il giro del mondo.

Scritto per Mina un capolavoro come Grande grande grande, nel 1988 scrive con Massimo Guantini Milan Milan, inno ufficiale della squadra di cui è tifoso. Vinto un Golden Globe grazie alla miglior canzone originale del film animato La spada magica - Alla ricerca di Camelot, Tony Renis strappa anche una nomination agli Oscar, senza però riuscire a conquistare la statuetta. 20 anni fa, come dimenticarlo, Sanremo lo celebra con il Premio Speciale alla Carriera, tributo per il suo grandissimo impegno nel far conoscere la musica italiana nel mondo. Nel 2004 la Rai lo nomina direttore artistico della 54º edizione del Festival.

Sentimentalmente parlando, Renis ha sposato nel 1992 Elettra Morini, Prima Ballerina Etoile del Teatro alla Scala, oggi 83enne. Tony non ha figli.