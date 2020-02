Giulia Diana: Enrico Nigiotti, ballerina, Livorno, età, Instagram

Giulia Diana è la fidanzata di Enrico Nigiotti, cantautore livornese, ex concorrente di Amici e X Factor, in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Baciami adesso.

Giulia Diana è una ballerina e una psicologa. Insieme al suo fidanzato, Giulia Diana ha aperto una scuola di danza a Livorno, la città dove vivono insieme, chiamata Laboratorio di Danza e Movimento. Enrico Nigiotti e la fidanzata Giulia sono fidanzati da circa tre anni e, nella loro vita di coppia, sono entrati a far parte anche due cagnolini trovatelli. Enrico e Giulia si sono conosciuti grazie a degli amici in comune.

In un'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, il cantautore 32enne ha dichiarato che la canzone Baciami adesso è dedicata proprio alla fidanzata:

E' una canzone d'amore e a me, le canzoni d'amore, mi hanno sempre fatto bene perché mi hanno fatto rinascere. Credo che le storie d'amore, spesso, finiscono per strategie e non per la fine del sentimento. Molte volte sarebbe meglio, non dico levare l'orgoglio, però, dire: "Oh, me lo dai un bacio?". Parla di due persone che si ringhiano da lontano, ma che si vogliono sempre più vicine. Per questo, il titolo è Baciami adesso.