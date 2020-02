Dalila Iardella: Francesco Gabbani, età, tatuaggi, Instagram, Pomeriggio 5

Di Fabio Morasca mercoledì 5 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Dalila Iardella.

Dalila Iardella è la fidanzata di Francesco Gabbani, il cantautore carrarese in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Viceversa.

Come il suo fidanzato, anche Dalila Iardella, di professione tatuatrice, proviene da Carrara.

La relazione tra Francesco Gabbani e la sua fidanzata Dalila è iniziata circa 8 anni fa, prima, quindi, che il cantautore toscano raggiunse il successo prima con la canzone Amen, con la quale vinse Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel 2016, e, successivamente, con la canzone Occidentali's Karma, vincitrice del Festival di Sanremo nella categoria Campioni, l'anno dopo.

In occasione della vittoria del Festival di Sanremo del suo fidanzato, Dalila Iardella fu intervistata durante una puntata di Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. In quell'occasione, la fidanzata di Gabbani parlò della famosa esibizione di Gabbani, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, insieme ad un uomo travestito da scimmia, e della sua passione per i tatuaggi, dichiarando, a riguardo, che il suo fidanzato non ne ha neanche uno.

Gabbani, invece, parlando della sua storia d'amore con Dalila, si è espresso così (dichiarazioni riportate da Il Giornale):