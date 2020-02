Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: "Federico Rossi? Pronta a prendere un appartamento con lui" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 5 febbraio 2020

Paola Di Benedetto sogna la convivenza con il fidanzato Federico Rossi dopo la fine del Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto, oggi pomeriggio, ha aperto il proprio cuore raccontando, ad Aristide Malnati e Barbara Alberti, come è nato l'amore con Federico Rossi, il cantante del duo, Benji e Fede, ormai un anno fa. Ha raccontato, che, si erano già scritti su Instagram ma la ragazza non aveva dato troppa importanza a quel messaggio di approccio. Dopo l'ha contattato con una scusa ovvero che aveva ascoltato la sua canzone in radio e che le aveva messo di buonumore durante tutta la giornata.

Si sono sentiti e accordati per uscire per un primo, secondo e terzo appuntamento. La coppia, nel primo periodo, ha cercato di tenere nascosta la frequentazione per non urtare la sensibilità delle fan dell'interprete. Delle foto, pubblicate da 'Chi', hanno accelerato i tempi e, i due, sono stati costretti ad uscire allo scoperto.

Di Benedetto: "Non è tanto ma nemmeno poco considerato che siamo sempre in giro. Siamo bravi proprio a coordinarci con la vita di tutti i giorni. Io vado a Modena, lui mi raggiunge a Milano. Quando possiamo andiamo via. Non abitiamo assieme. Al momento no. Prima di entrare qua ne parlavamo. Sarebbe carino, dopo questa esperienza, prendere un appartamento dove abitare a Milano. Io ho la mia casetta in affitto ma è piccola. E' una casina di 50 metri quadrati. Ci stiamo stretti in due. E' un appoggio, ci poso le valigie. E, poi, magari dividiamo l'affitto e proviamo a fare questo passo".