Chiara: chi è la moglie di Paolo Jannacci

Di Sebastiano Cascone mercoledì 5 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Chiara la moglie di Paolo Jannacci

Della vita privata di Paolo Jannacci, figlio di Enzo, sappiamo ben poco. Il poliedrico artista, in gara al 'Festival di Sanremo 2020', con il brano 'Voglio parlarti adesso', ha voluto mantenere sempre il massimo riserbo sui propri affetti.

Sappiamo, però, che è sposato con Chiara. Nel 2008, marito e moglie sono diventati genitori della piccola Allegra che, oggi, ha 12 anni. La moglie lo ha conquistato cucinando l’arrosto in crosta, uno dei suoi piatti preferiti.

Non ci sono foto della sua famiglia in rete.

Paolo Jannacci a Sanremo 2020: chi è?

Paolo Jannacci (pianista e compositore), studia lingue, filosofia e musica (pianoforte e arrangiamento). Diventa un musicista professionista dal 1988. Vanta collaborazioni con grandi artisti, citandone alcuni: Dario Fo, Paolo Conte, Chico Buarque, Ornella Vanoni, Claudio Bisio, Massimo Ranieri, J-Ax e soprattutto il padre Enzo. Poliedrico, compone per il teatro, il cinema e la pubblicità.

Ha recitato per Alessandro Dalatri ne "La Febbre" e per i Fratelli Vanzina in "South Kensington". Come arrangiatore ha prodotto tutti i dischi di Enzo Jannacci dal 1994 al 2013. È stato direttore musicale e pianista per tre stagioni a "Zelig" con Claudio Bisio dal 2010 al 2012. Pianista e performer per J-Ax dal 2015. Tra le onorificenze più importanti, è stato premiato con la Targa Tenco nel 2002 per la miglior canzone italiana "Lettera da lontano", nel 2004 per la miglior canzone italiana "L'uomo a metà" e nel 2005 per il migliore album "Milano 3-6-2005".

Nell'ambito del jazz ha pubblicato gli album strumentali "Notes” (1999), "Tape 1" (2004), "My Tangos" (2005), "Trio" (2008), "Allegra" (2013) ed "Hard Playing" (2017).

Nel 2011 ha scritto "Aspettando al Semaforo", biografia di Enzo Jannacci. Suona attivamente jazz e pop con le sue formazioni in duo/trio/quartetto e nel tributo permanente al padre: "In concerto con Enzo".

Nel luglio 2019 arriva il suo debutto da cantautore con il singolo e video "Canterò" (settembre 2019), 2° singolo e video "Mi piace" (ottobre 2019) e l'album "Canterò". Da Novembre 2019 lo show case di presentazione dell'album.

Nel 2020 è presente nella sezione Campioni al 70° Festival della Canzone Italiana con il brano "Voglio parlarti adesso". Da marzo 2020 sarà in tour con la sua band.