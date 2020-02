Irene Fornaciari: età, foto, Sanremo, Zucchero, Facebook

Di Fabio Morasca mercoledì 5 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Irene Fornaciari.

Irene Fornaciari è una cantante nata a Pietrasanta, il 24 dicembre 1983. I genitori di Irene Fornaciari sono il cantante Zucchero e Angela Figliè.

Irene Fornaciari è principalmente nota per aver preso parte a diverse edizioni del Festival di Sanremo.

La prima partecipazione risale al 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano Spiove il sole. Durante quell'edizione, nella serata dei duetti, Irene Fornaciari si esibì insieme al padre Zucchero e ai Sorapis, band fondata da suo padre negli anni '90.

La seconda partecipazione avvenne un anno dopo, nel 2010, insieme ai Nomadi, nella categoria Artisti, con la canzone intitolata Il mondo piange. Durante la serata dei duetti, Irene Fornaciari si esibì insieme a Mousse T e a Suzie Furlonger. Irene Fornaciari, in quell'edizione, riuscì ad arrivare fino alla serata finale.

Al Festival di Sanremo 2011, invece, la Fornaciari partecipò in qualità di ospite, duettando con Davide Van de Sfroos, uno degli artisti in gara, nella canzone Yanez.

La terza partecipazione vera e propria, invece, risale al 2012, con il brano Grande Mistero, scritto per lei sempre da Davide Van de Sfroos. Durante la serata dei duetti, Irene Fornaciari si esibì insieme a Brian May, chitarrista dei Queen, con cui si esibì anche durante la terza serata.

La quarta e ultima partecipazione a Sanremo risale al 2016 con il brano Blu.

Nel 2017, Irene Fornaciari prese parte anche al Festival di Viña del Mar, kermesse musicale cilena gemellata con il Festival di Sanremo.

Gli album di Irene Fornaciari sono i seguenti: Vertigini in fiore, Vintage Baby, Grande mistero e Questo tempo.

Irene Fornaciari, in un'intervista concessa a Vieni da me, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, ha dichiarato di lavorare per una società che si occupa di exit poll.