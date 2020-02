Massimo Venturiello: Tosca, età, moglie, vita privata chi è

Di Sebastiano Cascone mercoledì 5 febbraio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Massimo Venturiello

Massimo Venturiello è nato a Roccadaspide, in provincia di Salerno, il 4 agosto 1957 sotto il segno del Cancro. Ha 62 anni. E' un attore, regista teatrale e doppiatore italiano. E' il compagno di Tosca in gara al Festival di Sanremo 2020 con 'Ho amato tutto'.

Con la cantante, esiste solo un rapporto d'amore ma anche un sodalizio artistico. Ha messo in scena, diretto e interpretato rivisitazioni teatrali de "Il grande dittatore" di Charlie Chaplin e "La strada" di Federico Fellini. Tosca è stata la sua musa ispiratrice anche in altre opere, come "L'opera da tre soldi" di Bertolt Brecht, "Gastone" di Ettore Petrolini, "Il borghese gentiluomo" di Molière. Nel 2007, alla kermesse festivaliera, la raffinata interprete ha portato un brano scritto dal fidanzato, che porta per titolo "Il terzo fuochista". La coppia ha duettato sul palco dell'Ariston nella serata dei duetti con ospiti.

La coppia vive a Roma ma non ha avuto figli. L'attore, invece, ha un figlio di 25 anni, Damiano, nato da un precedente matrimonio, a cui la cantante è legatissima come testimoniano alcuni scatti sui social:

Tosca, qualche ora fa, sul proprio account ufficiale Instagram, ha svelato l'identità del compagno a cui ha rivolto una speciale dedica.