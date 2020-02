Grande Fratello Vip, Antonio Zequila corteggiatore mancato di Elga Enardu?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 5 febbraio 2020

La rivelazione di Elga Enardu, sorella di Serena del Grande Fratello Vip

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip', ha lanciato una succosa indiscrezione che riguarda uno dei concorrenti della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip'. Antonio Zequila avrebbe avuto un debole per la sorella di una sua compagna di viaggio all'interno del loft di Cinecittà. Si legge:

"Ha attaccato duramente l’ingresso di Serena Enardu nella “Casa” del Gf; ma Elga, sorella della Enardu ci fa sapere che «Zequila, parla, parla… intanto quando ero a Uomini e donne voleva venire a corteggiarmi. Lo sfiderei faccia a faccia!".

Chissà se il Grande Fratello, il prossimo lunedì, non concederà all'ex tronista di Uomini e Donne di entrare in casa per un confronto senza filtri...

Elga è salita sul trono del programma di Maria De Filippi nella stagione 2008/09. Ha ricevuto un no dall'allora corteggiatore Marcelo Fuentes. Poi, si è innamorata del marito, Diego Daddi che, ai tempi, era in trasmissione per rubare il cuore di Claudia Piumetto.

Elga e Serena sono gemelle. Sono nate a Quartu Sant’Elena, in Sardegna, il 19 luglio 1976 sotto il segno del Cancro. Hanno 43 anni. Sono legate da un affetto viscerale.