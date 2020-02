Francesca Mozer: chi è la moglie di Zucchero

Di Sebastiano Cascone mercoledì 5 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Francesca Mozer

Francesca Mozer è la seconda moglie di Zucchero. E' nata 51 anni fa a Pietrasanta, in provincia di Lucca, ma cresciuta a Fiascherino - a pochi chilometri da La Spezia - la donna è figlia di Alfred René François (padre svizzero) e di Nicoletta.

In passato, ha lavorato come cacciatrice di teste per una società americana.

Con il bluesman romagnolo stanno assieme da oltre vent'anni. Hanno un figlio di 21 anni, Adelmo Blue. La coppia vive a Pontremoli in provincia di Lucca, in una fattoria, in una casa ecologica, in cui mangiano cosa produce la terra (frutta, verdura). Ha anche mucche e e pecore. E un allevamento di trote nel laghetto vicino casa.

Zucchero: "Stiamo insieme da tanti anni. Parla cinque lingue, le piace seguirmi quando le chiedo di seguirmi e mi lascia libero quando ho bisogno di essere lasciato libero. L’altra, la mia ex moglie, è stata molto crudele con me, ma per gelosia, una gelosia tremenda”. Non si può essere gelosi con lei? “Fa piacere a tutti essere desiderati, voluti. Ma noi ci siamo sposati giovanissimi, e questo spiega quasi tutto. Non avevamo soldi, arrivavo tardi a casa, raschiavo il buio, era un massacro. Eppure io avrei sopportato, non avrei mai sciolto la famiglia”. E continua ancora a scriverci canzoni: 13 buone ragioni parla di lei, no? “Certo! Diciamo che, se devo scrivere di un amore sofferto, non posso che pensare a lei. Uno deve pur prendere ispirazione da qualche parte" (Vanity Fair, 2017)