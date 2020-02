Valentina Dallari: libro, età, fidanzato, blog, Instagram

Di Ivan Buratti mercoledì 5 febbraio 2020

VIta privata, carriera e gossip di Valentina Dallari

Conosciamo meglio Valentina Dallari, personaggio televisivo noto al pubblico di Canale 5, compagna di uno dei partecipanti al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Big, il rapper Junior Cally.

Nata a Bologna il 19 dicembre 1993, sotto il segno del Sagittario, Valentina Dallari ha da poco compiuto 26 anni. Da sempre amante del glamour e della musica, cerca di farsi conoscere al grande pubblico televisivo partecipando nel 2015 come tronista alla celebre trasmissione del pomeriggio di Canale 5, Uomini e donne. Dopo essere stata corteggiata intensamente da Gianluca ed Andrea, la ragazza sceglie al termine del percorso quest'ultimo, con cui intraprende una storia destinata a terminare pochi mesi dopo. Campionessa di follower su Instagram e deejay, dopo la fine del programma Valentina Dallari viene ricoverata urgentemente in una clinica, in cui rimane circa un anno per seguire terapie valide per la cura di disturbi alimentari. Una vera e proprio battaglia contro l'anoressia, che la ragazza ha raccontato una volta uscita dalla struttura sanitaria nel libro "Non mi sono mai piaciuta".

Una grande svolta nella sua vita pare sia stata rappresentata dall'arrivo nella sua quotidianità di Junior Cally (all'anagrafe Antonio Signore), con cui ha intrapreso una relazione appena cinque mesi fa. Al settimanale DiPiù, Valentina Dallari ha rivelato a cuore aperto:



Antonio è l’uomo che amo, che da cinque mesi mi fa battere il cuore, l’unico che mi fa sentire protetta, ascoltata e rispettata. Perché anche se la nostra è una storia fresca, è una grande, immensa, storia d’amore. L'anoressia mi stava consumando. Stavo spesso su internet e attraverso il mio profilo lui mi seguiva. Commentava le mie foto. Dimostrava interesse. Mi faceva sorridere. Io sapevo chi era e gli rispondevo in maniera molto tranquilla. Allora non avevo tempo per pensare all’amore. Dovevo solo guarire. È stato tutto molto strano, lui ha smesso di scrivermi e poi sono uscita dall’ospedale, guarita, pronta ad affrontare di nuovo la vita. A quel punto mi ha scritto solo un messaggio: “Che cosa fai stasera? Vediamoci, ho una cosa da dirti”...